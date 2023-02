Aulas na rede municipal de ensino de Mafra iniciam nesta quarta-feira

Como forma de preparar e motivar os professores e funcionários para o ano letivo que inicia em fevereiro, a Secretaria de Educação de Mafra realizou do dia 1º ao dia 06 de fevereiro, capacitações aos  professores da rede municipal. As aulas iniciam amanhã, dia 8 de fevereiro, para os cerca de 7 mil alunos nas 31 escolas da rede municipal, do berçário ao 9º ano. As capacitações deste ano aconteceram nos períodos da manhã e tarde, envolvendo temas para Educação Infantil e Ensino Fundamental, para professores, gestores e coordenadores.

Capacitação

A semana pedagógica, com o tema “A mudança que quero na escola começa em mim” começou com capacitação para os professores da Educação Infantil, nas dependências do Senac e na EMEB Professor Mário de Oliveira Goeldner, abordando a formação, planejamento e rotina na Educação infantil. Já a capacitação do Ensino Fundamental I e II foi dividida em três momentos, sendo no dia 1º, palestra para os professores que trabalham com as apostilas do sistema SIM FTD. Tema: Estratégias para potencializar o ensino em sala de aula com o professor Antônio Pacheco. E nos dias 2 e 3 de fevereiro a formação foi com equipe do SENAC com o tema recuperação paralela e valorização da aprendizagem significativa.

Fôlego novo

Depois de muito treinamento, os dois últimos dias foram de descontração para os participantes das capacitações. Dia 6, no Cine Emacite, aconteceu a palestra show “Otimismo melhora sua produtividade” com palestrante Beto Bom Dia. Para finalizar, no dia 7, houve formação para os professores do CEMMA com formadores do Positivo e para os demais professores da rede, formação da Plataforma Betha.

A secretária de Educação, Jamine Emmanuelle Henning, destacou a participação ativa de todos os educadores e agradeceu a confiança depositada em sua equipe pelo prefeito Emerson Maas. “Estamos no caminho certo, mas ainda há muito trabalho a fazer e, por isso, conto com vocês: professores, coordenadores e servidores administrativos. Unidos temos forças e ideias para oportunizar uma educação de qualidade aos nossos alunos de Mafra”, disse.

Mensagem do prefeito

O prefeito Emerson Maas destacou que como todo ano, o foco é a aprendizagem e em 2023 não será diferente. “Esta prioridade, na prática, se traduz em um conjunto de ações voltadas para apoiar o professor em seu trabalho na sala de aula e toda equipe pedagógica. É nesse contexto que também precisamos estar integrados com a família e com toda comunidade escolar para que o sucesso e desempenho do aluno ocorram, lhe proporcionando mais oportunidades. Uma educação de qualidade, somente é possível quando o pedagógico, a família e a gestão caminham juntos”, concluiu, desejando um ano letivo produtivo, resultando em crianças e jovens preparados para se inserir ativa e criticamente na nossa sociedade.

Mais informações sobre a volta às aulas nas secretarias das escolas ou na Secretaria de Educação pelo telefone: 3645-0735.