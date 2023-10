Aulas nas escolas municipais e estaduais são suspensas em Mafra

Em virtude do crescimento significativo do nível das águas que têm afetado vários pontos da cidade, incluindo alguns acessos do centro, a Prefeitura de Mafra, em conjunto com a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura tomou a decisão de suspender todas as aulas municipais e estaduais até a próxima quarta-feira.

As fortes chuvas que têm assolado a região e as cheias nos rios tornaram a situação preocupante, demandando ações preventivas para garantir a segurança e o bem-estar de toda a comunidade escolar. A suspensão das aulas visa resguardar alunos, professores, funcionários e familiares, evitando qualquer risco decorrente das condições climáticas adversas.

A administração municipal está em constante monitoramento da situação e trabalha em estreita colaboração com órgãos competentes para avaliar os impactos das condições meteorológicas na cidade. Medidas de prevenção e mitigação estão sendo implementadas para garantir a segurança da população e minimizar danos às infraestruturas urbanas.

Ressaltamos que a prioridade da Prefeitura de Mafra é sempre a segurança e o bem-estar de seus munícipes. Informações atualizadas serão divulgadas pelos canais oficiais do município e da Secretaria de Educação, mantendo a população informada sobre qualquer alteração no cenário atual.

Para esclarecimento de dúvidas e informações adicionais, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil municipal pelo telefone (47) 9258-9112 ou com os diretores responsáveis de cada escola.