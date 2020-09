Aumento de preços: supermercados de Mafra foram fiscalizados pelo Procon

Atendendo ao pedido do √≥rg√£o estadual, o Procon de Mafra realizou no dia 9 de setembro visita a todos os supermercados da cidade para fiscalizar os pre√ßos de alguns itens espec√≠ficos que comp√Ķem a cesta b√°sica como arroz, leite, feij√£o, √≥leo, macarr√£o, caf√©, trigo e a√ß√ļcar.

O trabalho do Procon consistiu, por meio de ofício e notificação ao estabelecimento, na solicitação das notas fiscais de compra junto ao fornecedor dos itens de algumas marcas distintas com o valor alto, para verificar qual o preço que o estabelecimento comprou do fornecedor e está repassando às prateleiras. Segundo o Procon, este trabalho foi fiscalizado dentro de um prazo de cinco dias para apresentação das notas. Nos dias 16 e 17 deste mês foi feita a comparação das notas verificando-se a margem acrescida e estoques.

RESULTADO

Foi verificado pelo Procon que a compra feita pelos estabelecimentos (supermercados) com valor alto √© vinda do fornecedor. O Procon Estadual junto ao Minist√©rio P√ļblico ir√° notificar os fornecedores pelo ato com os devidos esclarecimentos para o consumidor final. ‚ÄúO Procon de Mafra est√° ciente de que esta alta se reflete em todo o territ√≥rio nacional e que o Governo Federal tem¬†conhecimento¬†do caso para tomar as devidas provid√™ncias‚ÄĚ, concluiu o diretor Daniel Jos√© da Costa.

LEIA TAMB√ČM: Pre√ßo atual do √≥leo de soja, arroz e leite assusta os consumidores de Riomafra

PROCON EM MAFRA 

Telefone: 3642-5822, 3642-4378, 3642-1880

Horário de atendimento: das 08 às 12h e das 13h30 às 17h de segunda à sexta-feira. E-mail: procon@mafra.sc.gov.br / proconmafra@gmail.com

Rua Dr. José Boiteux, 41, Esquina com Rua Independência.