Autismo é tema de live realizada pela Educação de Mafra

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma condição do desenvolvimento neurológico caracterizada por alteração na comunicação social e pela presença de comportamentos repetitivos e estereotipados

Na manhã da última segunda-feira, 05, a Prefeitura de Mafra por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura realizou uma “live” para toda rede municipal de Educação com o tema “Autismo: Superação no dia a dia”, apresentada pela terapeuta ocupacional do AEE, Francielli Mônica Prestes Machado e em seguida ocorreu uma roda de conversa com pais de alunos sobre o assunto abordado.

De acordo com a secretária da pasta, Jamine Henning, o objetivo da palestra foi o de

conscientizar pais e professores sobre a importância do diagnóstico precoce, a relevância do conhecimento sobre o tema abordado e principalmente sobre a importância da humanização. Vale lembrar que no dia 2 de abril celebrou-se o Dia Mundial da Conscientização do Autismo.

Troca de experiências

Por meio dos relatos das vivências dos pais e seus filhos foi destacada a necessidade da empatia por parte dos professores e da sociedade. “Com essa ação visamos fortalecer o elo entre família e escola em busca do ensino humanizado. Foi uma manhã de muita emoção e a certeza que o apoio entre família e escola é fundamental para uma escola inclusiva”, declarou a secretária.