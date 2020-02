Avenida Nereu Ramos estará interditada neste final de semana

A Prefeitura de Mafra/Departamento de Trânsito do Município de Mafra (DETRAMM) informa que neste sábado, 15 de fevereiro de 2020, o trânsito estará interrompido na Av. Nereu Ramos, no sentido rodovia BR-116, desde o Moinho Catarinense até o pórtico de entrada do município. E no domingo, dia 16 de fevereiro, o trânsito estará interrompido a partir da seis da manhã até a uma hora da tarde, no sentido alto de Mafra, desde o Moinho Catarinense até o sinaleiro da Praça Lauro Müller. Neste período de interdição, serão realizados serviços na rede elétrica da via. Os motoristas devem procurar rotas alternativas de acesso.

