Avenida Severiano Maia e Rua José Boiteux estão interditadas em Mafra

Com o nível do rio Negro chegando a 9,965 às 10 horas de segunda-feira, dia 9, a situação de algumas ruas da cidade ficaram complicadas. O rio Negro represou os rios Bandeiras e da Lança, e as águas transbordaram invadindo a rua José Boiteux, que está internada na altura do supermercado Mig e a praça dos Correios, interditando a avenida Cel. José Severiano Maia. Na rua Independencia o trânsito ainda flui, porém a orientação é ter muito cuidado.

Também estão interditadas as passagens pela ponte da rua Annies Gualberto, nas proximidades da rodoviária e da rua São João Maria, na vila Argentina.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Defesa Civil do município fez as interdiçoes devido ao perigo da travessia no local. E solicita à população que necessite passar por essas vias que busquem rotas alternativas. Pede ainda para aqueles que não precisam sair, que permaneçam em suas casas.

A Defesa Civil de Mafra está atendendo na rua Pedro kuss, na antiga estação ferroviária. Pode ser acionada pelo telefone (47) 9 9258 – 9112 WhatsApp