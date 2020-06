Aves são encontradas mortas no interior de Mafra; suspeita é de envenenamento

Compartilhar no Facebook

Na manhã da última terça-feira (9) um morador da localidade de Rio Branco II, no interior de Mafra, encontrou várias aves mortas e agonizando em frente à sua casa. Também encontrou espalhada pela rua uma grande porção de aveia que se suspeita que estavam envenenadas e teriam causado a morte dos animais.

Ele fez um registro das cenas em vídeo e publicou em uma rede social. Nas gravações podemos ver patos, galinhas e pássaros silvestres mortos e agonizando. O vídeo causou indignação nas redes sociais.

Foi registrado um boletim de ocorrência junto a Polícia Militar que passou o caso para a Polícia Civil, que vai investigar o caso.

No vídeo o morador mostra as aveias espelhadas que, segundo ele, foram jogadas durante a madrugada na via e os animais que são criados soltos se alimentaram delas. Ele também junta uma porção da aveia e mostra um carrinho cheio de aves mortas.