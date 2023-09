Baile da 3ª idade anima a tarde de sábado na praça

A prática da dança na terceira idade traz diversos benefícios, como a redução do estresse, o estímulo e contribui para o aprimoramento da flexibilidade, do equilíbrio e da postura, promovendo a interação social. Mas, mais do que isso, a Prefeitura de Mafra quis presentear os idosos com um evento destinado especialmente a este público. Assim, no sábado, dia 09, promoveu o Baile da Terceira Idade, com animação da dupla Jefferson & Diego. O prefeito Emerson Maas deu as boas-vindas a todos. “É muito gratificante receber a todos. Vamos celebrar os 106 anos, celebra a vida. Vamos dançar e aproveitem o baile e Mafra Fest”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Integração

Convidados dos municípios como Monte Castelo, Porto União e demais cidades vizinhas, compareceram para dançar e se divertir no salão de baile ao ar livre, no dia 09, sábado.

De Porto União, vieram 55 pessoas, dentre elas, o casal João Melnick, 75 anos, e Alcione Roblowski, 60. Casados há 45 anos, com 6 filhos e 12 netos, vieram prestigiar o evento. “Gostamos de músicas de banda e de música alemã. Dançamos todos os ritmos e esperamos nos divertir muito”, disseram.

O baile também contou com a presença do Mister Elegância 2023 do município, Luiz Carlos Lara, 68 anos. Ele destacou a importância do trabalho com a terceira idade. “Esta é a primeira vez que venho na festa. Para divertir este público, tudo é válido”, declarou Luiz que ostenta o título de elegância há dois meses. Acompanhando a delegação de Porto União, a Miss 3ª Idade, Salete da Rosa, 64 anos, disse que veio pois adora dançar. “Se houvesse baile todos os dias, eu participaria”, contou, lembrando que adora todos os ritmos.

A coordenadora da Terceira Idade de Porto União, Marli Miranda, explicou que recebeu o convite da mãos do prefeito Eliseu Mibach “para fazer a terceira idade de Porto União prestigiar a terceira idade de Mafra”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O baile durou cerca de duas horas, deixando “saudade” em quem participou e expectativa de mais eventos de integração como este.