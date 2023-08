Baile para a escolha da rainha e princesas dos 106 anos de Mafra será dia 11 de agosto

Continuam abertas as inscrições  para o concurso que vai escolher a realeza dos 106 anos de Mafra, no qual serão eleitas a rainha e as duas princesas. Podem ser feitas até o dia 9 de agosto, pelo link https://bit.ly/InscricaoRainha .

O baile para escolha da realeza será no dia 11 de agosto de 2023, no London Club, com início às 20 horas.

Requisitos

As candidatas devem ser residentes e domiciliadas em Mafra, ter idade mínima de 18 e máxima de 26 anos, ser solteira e ter disponibilidade de horários para atividades preparatórias e de divulgação do concurso no período que antecede, tais como ensaios e reuniões, etc.

A íntegra do regulamento está disponível no site da Prefeitura de Mafra, www.mafra.sc.gov.br,  acessando AQUI  Mais informações pelo telefone (47) 3642-0488 (WhatsApp)