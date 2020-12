Bairro Faxinal recebe nova denominação de rua

Na última sessão extraordinária, 01, os vereadores aprovaram o projeto de lei nº 25/20 que denomina Rua Benemérito Pedro Schelbauer no bairro Faxinal em Mafra.

A rua fica localizada no lado ímpar da rua Benemérito Anselmo Reynaud e seu término no lado esquerdo do Arroio Faxinal, com uma largura de 12 metros.

O homenageado, Pedro Schelbauer, nasceu em junho de 1924 em Rio Negro/PR, filho de Carlos Schelbauer e Tereza Schelbauer, teve oito irmãos e morou com a família no bairro da Vila Nova.

Em 1947, casou com Frida Stoebel Schelbauer. Da união, tiveram cinco filhos: Hilda Wolf, Ricardo Schelbauer, Paulina Schelbauer Maria, Célia Schelbauer Miranda e Irineu Schelbauer. Construiu uma casa no bairro Faxinal, onde morou até seu último dia de vida.

Pedro foi um cidadão trabalhador, mestre de obras, pedreiro e carpinteiro. Trabalhou na Empreiteira de Construção Paiva, ajudando a construir importantes edificações no município de Mafra, como: o Colégio Barão de Antonina, a Capela Bom Jesus no Km 9, a Capela Campo São Lourenço, bem como em outros municípios como o Colégio Marcílio Dias em Major Vieira – SC. Passou a trabalhar na Construtora Manapa e após sua aposentadoria, continuou em sua profissão, construindo várias casas.

Por infortúnio do destino, Pedro faleceu vítima de trombose cerebral, em sua residência, no bairro Faxinal, aos doze dias do mês de fevereiro de 1993, aos 69 anos, deixando muitas saudades.

Para o autor do projeto, é importante denominar as ruas para facilitar a localização de visitantes, dos serviços de correio, entre outros. Também é uma forma de homenagear pessoas que contribuíram com município de Mafra.