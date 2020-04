Bairro Jardim América terá ação de combate à dengue nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (03), a partir das 8h30, no bairro Jardim América, a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica e da ESF Jardim América, irá percorrer a área de foco positivo no bairro com ações que consistem em visitas às casas na busca de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e orientações aos moradores.

De acordo com a Vigilância, foi encontrada larva do mosquito no local, portanto a área de cobertura para ação foi delimitada, abrangendo ainda a área central, próxima ao viaduto da BR-116.

CONTINUIDADE DA AÇÃO

Na próxima segunda-feira, a Saúde fará visita no bairro que abrange a ESF Central (delimitação do foco). Nesta área também serão vistoriadas as casas com os agentes comunitários de saúde e de endemias. Vale destacar que os profissionais da saúde estarão identificados e com os equipamentos de proteção individual nos dias das visitas.

AGENDA

Ação: visitas às casas na busca de criadouros do mosquito

Data: 03 de abril – sexta-feira

Horário: a partir das 8h30

Local: Jardim América

Observação: haverá moto de som para alertar a população

Data: 06 de abril – segunda-feira

Horário: a partir das 8h30

Local: Nossa Senhora Aparecida

Observação: haverá moto de som para alertar a população