Bairros de Mafra recebem melhorias contínuas

Uma cidade com qualidade de vida para todos os seus moradores. Esse o desejo do Executivo municipal, que vem trabalhando para a realização desse desejo. Para tanto mantém constante ação de obras e reparos nas estradas da cidade e do interior do município. Exemplo foram os trabalhos realizados no período de 8 a 18 de maio.

Veja onde aconteceram as obras nas ruas e bairros de Mafra, nos 10 dias de maio.

Local Ação Rua Doutor José Boiteux Tubulação  Faxinal Patrolamento  Jardim América  Tubulação Avenida Prefeito Frederico Heyse Correção de bueiro Rua Pioneiro João Mateus Leick Correção de bueiro Rua Pioneiro Nereu Endler Patrolamento e Empedramento Jardim América Tubulação  Rua Brasílio Celestino de Oliveira Reforma de boca de lobo  Rua do Portão Patrolamento e fechamento do buraco Rua Pioneiro Adolf  Endler Patrolamento, empedramento e serviço de rolo Cemitério Municipal Limpeza Rua Odilon Kruger Reforma boca de lobo Rua Camarista João Meneghin  Tubulação Rua Luiz Albrecht Patrolamento e empedramento Rua Capitão João Braz  Patrolamento e empedramento Rua Dr. Mathias Piechnick Limpeza