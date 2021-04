Bairros Vila Ivete e Vila Solidariedade recebem melhorias

A Prefeitura de Mafra deslocou, por meio das Secretarias de Obras e Desenvolvimento Urbano, equipe de homens e máquinas para a Vila Ivete, no período de 12 a 15 de abril, quando realizaram trabalhos de patrolamento e empedramento de diversos ruas que apresentavam dificuldades de trafegabilidade.

No período foram patroladas e empedradas as ruas Santa Cruz, Pioneiro Eurides Pereira, Vital Brasil, Ferroviário Julio L. dos Santos, Pion. Francisco Lisboa, Henrique Laje, Pion. Augustinho do Nascimento e Pion. Antonio Ramos.

Também patrolaram e empedraram a rua Cassias Henning e realizaram a limpeza de tubulação na Vila Solidariedade.Â

Ações na Cidade

Equipes distintas atuaram em diversas melhorias em ruas e praça do centro da cidade e em escolas municipais, além do cemitério de Mafra. No período foram realizados trabalhos de limpeza e corte de grama na Praça Bruno Uhlman, nas escolas General Osório, Felipe Carvalho Martins e São Lourenço. Também foram feitas limpeza na Avenida Frederico Heyse e nas ruas Alípio Siqueira e Ben. Oscar Scholze, além do pátio do Conselho Tutelar e nos muros do Cemitério Municipal.

