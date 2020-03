Bancos e lotéricas voltam a funcionar na segunda-feira (30) em SC

Compartilhar no Facebook

O governador Carlos Moisés irá anunciar nesta quinta-feira, às 18 horas, que as agências bancárias e as lotéricas voltarão a funcionar a partir da próxima segunda-feira (30) em Santa Catarina após paralisação para conter o coronavírus. A informação faz parte do Plano Estratégico de Retomada das Atividades Econômicas em SC, que também será detalhado.

A liberação das atividades será por setor, de maneira escalonada e com regras sanitárias de segurança, como separação entre as pessoas e limites de ocupação dos espaços.

Na quarta-feira (25), cerca de 50 entidades empresariais lançaram o Movimento Reage SC que pede a retomada da atividade econômica com medidas preventivas.

Fonte: Portal NSCtotal