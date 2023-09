Banda da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada apresentou grande concerto em Mafra

M√ļsicas populares fizeram parte do repert√≥rio, com direito a bis para o p√ļblico, neste evento¬†alusivo aos 106 anos de Mafra

Quem foi ao concerto da Banda da 5¬™ Brigada de Cavalaria Blindada, no Cineplus Emacite, na noite de segunda-feira, 18, pode prestigiar um concerto composto por um repert√≥rio de m√ļsicas populares nacionais e internacionais.

Foram executadas pela banda: Aquarela do Brasil, Respect, I love rock‚Äôn roll, Always Remember, Gritos de liberdade, The final countdown, P√© na areia, Evid√™ncias, Swing the mood, Eu sei de cor, Retalhos de Cetim, Smoking Snakes ‚Äď m√ļsica cuja letra homenageia os soldados brasileiros que combateram na Segunda Guerra Mundial, e ao final, a ¬†plat√©ia foi conteplada com bis de mais tr√™s m√ļsicas, incluindo Dance Monkey, muito popular entreas crian√ßas e adolescentes. A plateia aplaudiu de p√©, demonstrando o apre√ßo e agradecimento √† banda.

Agradecimento

A banda foi regida pelo Sargento Gutock, substituindo na ocasi√£o o 1¬ļ Tenente Estefano Ara√ļjo Cezarino. O evento foi uma realiza√ß√£o da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educa√ß√£o, Esporte e Cultura. Vale destacar que o ingresso (convite) pode ser trocado por um quilo de alimento n√£o perec√≠vel, que ser√° destinado √†s v√≠timas do Rio Grande do Sul, pela passagem do ciclone extratropical que atingiu o estado.

O prefeito Emerson Maas agradeceu a participa√ß√£o da Banda que veio pelo segundo ano consecutivo √† Mafra dar um espet√°culo musical. ‚Äú√Č com muita alegria que recebemos a banda, nesta continuidade das comemora√ß√Ķes dos 106 anos de Mafra. Meu especial agradecimento ao General de Brigada Alexandre Pfaender Jr e ao Tenente Coronel Daniel Longui Can√©ppele. O ex√©rcito sempre nos auxiliou em v√°rios momentos em Mafra, principalmente nas intemp√©ries como as do ano passado, onde enfrentamos tr√™s chuvas de granizo. Hoje, agradecemos tamb√©m por proporcionar, por meio da banda, este momento t√£o significativo e agrad√°vel √† popula√ß√£o‚ÄĚ, concluiu o prefeito.