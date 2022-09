Banda da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada foi aplaudida de pé pelo público em Mafra

Reportório contou com músicas nacionais e internacionais alegrando os presentes de todas as idades

Segunda-feira, 26, início da semana, noite fria. Mas isso não impediu que o público lotasse as dependências do Cineplus Emacite para prestigiar o concerto da Banda da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, da cidade de Ponta Grossa (PR). A banda, em uma apresentação alusiva ao bicentenário da Independência do Brasil, foi regida pelos maestros Estefano Araújo Cezarino (1º Tenente) e Lemes Alves (Sub-tenente), ambos à frente da banda há mais de 10 anos.

Para a apresentação da noite, 38 músicos com trompetes, bateria, tubas, trombones, trompas, clarinetes, saxofone e instrumentos de percussão, tocaram um repertório com músicas nacionais e internacionais. Foram executadas pela banda: Aquarela do Brasil, Família, Carinhoso, Queen on Stage, As melhores do SPC, Retalhos de Cetim, entre outras, finalizando com Smoking Snakes – música cuja letra homenageia os soldados brasileiros que combateram na Segunda Guerra Mundial. Ao final, a plateia aplaudiu de pé, demonstrando o apreço e agradecimento à banda.

O evento foi uma realização da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Vale destacar que o ingresso (convite) pode ser trocado antecipadamente por um quilo de alimento não perecível.