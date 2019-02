Banda riomafrense “bicho HOMEM” é finalista em concurso estadual

Compartilhar no Facebook

A banda bicho HOMEM estará representando a cidade de Mafra e o Planalto Norte Catarinense na final do concurso “Minha Banda É Sucesso”, na cidade de Timbó-SC, neste sábado (23). A apresentação será no Parque Henry Paul por volta das 20h55. A entrada é gratuita.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O concurso – promovido pela prefeitura de Timbó em comemoração aos 150 anos da cidade – busca estimular as melhores bandas de Rock do estado de Santa Catarina, criando um espaço para que possam se apresentar, visando à divulgação do trabalho autoral, ao aprimoramento e desenvolvimento da cultura musical, à revelação de talentos, à valorização dos artistas, compositores, arranjadores e intérpretes.

Criada em meados de 2015 na cidade de Mafra, a banda bicho HOMEM é composta atualmente pelos integrantes: Toni Kvitschal (voz), Rodrigo Mayer e Jeferson Rodrigues (guitarras), Beto Fandera (bateria) e Dino Krol (baixo). Em 2017, começaram a trabalhar em composições autorais. Os temas são os mais variados, mas sempre girando em torno do bicho HOMEM.

Acompanhe a banda bicho HOMEM nas redes sociais: