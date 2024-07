Bandeirinhas decoradas por alunos de Mafra resultam em “obras de arte”

O CEIM Anjo da Guarda está todo decorado para a Festa Julina da escola com bandeiras enfeitadas das mais variadas formas de arte, produzidas pelos próprios alunos. Eles usaram materiais alusivos ao tema, como pipocas, tecidos estampados e fitas coloridas, entre outros.

A decoração é fruto do concurso da “Bandeirinha Decorada”, lançado este ano pela escola para os cerca de 330 alunos, do berçário à pré-escola, com o objetivo de trazer as famílias para participar junto, demonstrando as habilidades criativas.

Verdadeiras “obras de arte”

O concurso proporcionou que as famílias, professores e alunos tivessem a oportunidade de decorar uma bandeira de 30 cm de largura por 40 cm de comprimento, com o material que desejassem. Como resultado, contou a gestora Aldameri Gielgem, o Anjo da Guarda recebeu mais de 300 bandeirinhas em aproximadamente duas semanas e está lindamente enfeitas pelos próprios alunos e familiares, sempre com a orientação dos professores. “Assim, a comunidade e escola levam para apreciação estes trabalhos que se transformaram em verdadeiras obras de arte”. Ela lembrou que, no ano passado, outro concurso levou à produção de chapéus decorados.

Empenho e dedicação

As bandeiras estão decorando a escola para a festa da unidade que acontecerá de 6 de julho de 2024. A Secretária de Educação, Jamine Henning, afirmou ser essencial destacar o empenho e dedicação no processo pedagógico escolar, enfatizando a gestão democrática “que é sem dúvida um lema da atual administração em parceria com a comunidade”. Assim Comunidade e escola levam para apreciação estes trabalhos que ficaram umas verdadeiras obras de artes.