Basquete de Mafra na etapa estadual do Joguinhos Abertos de Santa Catarina

O Município de Mafra vai participar com a modalidade de basquetebol (masculino e feminino), da etapa estadual dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecem de 19 a 29 de julho, em Curitibanos.

A equipe masculina de Mafra jogará pela chave “B” contra as equipes de Florianópolis, Campos Novos e São Bento do Sul. O primeiro jogo acontece no dia 20 de julho, contra a equipe de Florianópolis. No dia 21 enfrenta Campos Novos e, no dia 22, enfrenta São Bento do Sul.

A equipe feminina de Mafra jogará da chave “C” contra as equipes de Jaraguá do Sul, Criciúma e Fraiburgo. O primeiro jogo será no dia 24, contra Criciúma. Dia 25 enfrenta Fraiburgo e, dia 26, joga contra Jaraguá do Sul.

A participação do basquetebol de Mafra no estadual dos Joguinhos Abertos conta com apoio da Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento Municipal de Esportes.