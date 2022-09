Basquete feminino de Mafra vence Blumenau e se classifica para a 2ª fase

A equipe ABAM Basquetebol Mafra/DME disputou nos dias 2 e 3 de setembro, 3 jogos válidos pelo Campeonato Estadual de Basquetebol Feminino. Conseguiu a classificação nos jogos de sábado, com belíssima vitória contra a equipe de Blumenau.

Na sexta-feira, dia 2 de setembro, no Ginásio de Esportes da Escola Básica Santo Antônio as atletas da Categoria Sub 15 da ABAM Basquetebol Mafra/DME perderam por 38 a 62 para o JEC/Soc. Ginástico de Joinville/Sesporte.

1º Quarto – 9 a 18

2º Quarto  – 15 a 12 = 1º tempo- 24 a 30

3ª Quarto  – 7 a 22

4º Quarto –  7 a 10 – Final – 38 a 62 Joinville

No 1º turno Joinville venceu Mafra por  58 a 33

No mesmo dia, Ã noite, as meninas da Categoria Sub 17 da ABAM Basquetebol Mafra/DME perderam por 28 a 80 Â para JEC/Soc. Gin. de Joinville/Sesporte.

1º Quarto ABAM 5 a 20 JEC/Joinville

2º Quarto ABAM 8 a 16 -1-tempo- 13 a 36 JEC /Joinville

3º Quarto ABAM 5 a 30 JEC/Joinville

4º Quarto- ABAM 10 a 14  –  Final 28 a 80 JEC/JEC/SGJoinville/Sesport

Jogadoras que atuaram pela equipe ABAM Basquetebol Mafra/DME :

Número Nome Pontos 4  Maria Eduarda Fernandes 5 5 Maria Eduarda de Andrade 1 6 Amanda Sperkoski Canha – 8 Ellen Carolini Krol Deconto 9 Tamyres Cristiane Karvat 10 Maria Luiza Weck Grahl de Souza 8 11 Giovanna Iunszkovski 12 12 Maria Joana Pereira 2 15 Ana Carolini dos Anjos Sebode 20 Carla Eduarda dos Anjos Sebode

No primeiro turno a equipe de Joinville venceu Mafra por 89 a 30. O técnico Plácido Gaissler Filho explicou que a equipe da ABAM jogou desfalcada de 3 titulares: a armadora Andressa e a ala Arielle e  ainda  Eduarda Esther Sabatke, e Mafra acabou perdendo por 80 a 23. Maria Eduarda Fernandes, Maria Luiza Week Grahl de Souza e Giovanna lunszkovski, cestinha da equipe no jogo, com 12 pontos, foram os destaques da equipe Mafrense.

Na manhã de sábado, aconteceu o jogo que definiria quem passaria para a 2ª fase do Campeonato. Mafra, que havia perdido no 1º turno por 58 a 31, precisava tirar a diferença de 17 pontos. O técnico de Mafra, Professor Plácido, colocou a jogadora Maria Joana Pereira, que tem uma ótima impulsão  para marcar a pivô Valentina KopelKe, de 15 anos e 1,90 metros de altura. “Maria Joana seguiu à risca o técnico , marcando muito bem a jogadora Blumenauense, tanto que ela fez somente 2 pontos.”, explicou Gaissler.

O primeiro quarto terminou com a vitória Mafrense por 17 a 8. A equipe de Blumenau voltou para o 2º quarto tentando reverter o placar, mas não conseguiu. A equipe da ABAM com uma forte marcação e uma velocidade impressionante nos contra-ataques ganhou o segundo quarto por 20 a 1, fechando o primeiro tempo vencendo por 37 a 9. No 3º quarto Blumenau não conseguiu reagir e perdeu por 23 a 6. O 4º quarto serviu apenas para Mafra confirmar a vitória de 16 a 6, fechando o jogo com o placar em  76 a 21. A cestinha de partida foi Giovanna lunszkovski com 29 pontos, que teve ainda como destaque a pivô Maria Joana Pereira, a armadora Maria Eduarda de Andrade, e a ala/pivô Estela Koene.

Jogadoras da Categoria Sub 15