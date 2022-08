Basquete mafrense sagra-se campeã na competição de Streetball em Jaraguá do Sul

As atletas mafrenses Letícia Karvat, Rafaela Aparecida de Andrade Fleischmann e Raphaela Eloah Rudnik da equipe ABAM Basquetebol/DME, sagraram-se campeãs invictas.

O domingo (28) foi dia de esquenta para o Jogo do Brasil e México, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Basquetebol, na Arena Jaraguá. Um dos momentos inesperados foi a sessão de autógrafos e fotos com a Seleção Brasileira. Atletas da base de Jaraguá do Sul, do Projeto “A Bola da Vez” e equipes de municípios vizinhos pararam as competições de 3X3 e do Jaraguá Streetball por volta do meio-dia, depois do término dos treinos da Seleção Brasileira, para o registro com os ídolos do esporte.

Na área externa da Arena quase 400 atletas se envolveram com o Jaraguá Streetball, categorias sub 10, 12, 14 e 16, nos naipes masculino e feminino. Ao todo, 128 equipes com dois jogadores e um reserva disputaram medalhas, a partir das 9 horas.

Mafra campeã

Na categoria sub 10 feminino representando Mafra, as atletas Letícia Karvat, Rafaela Aparecida de Andrade Fleischmann e Raphaela Eloah Rudnik da equipe ABAM Basquetebol/DME, do técnico Plácido Gaissler Filho, disputando com 14 equipes, sagraram-se campeãs invictas.

Na categoria sub 12 feminino representando Mafra, as atletas Gabriela Aparecida de Andrade Fleishmann, Isabella Vanzetta e Lavínia da Silveira Mareth da equipe ABAM Basquetebol/DME, do técnico Plácido Gaissler Filho, disputaram com 11 equipes, saindo nos playoffs.

Na categoria sub 16 Masculino representando Mafra, os atletas Emmanuel Rocha , Fernando Rudnik Madeira e Kaik José Rudnik do time Mafrachusetts, disputaram com 17 equipes, onde em 5 jogos conquistaram o 4º lugar.

Basquetebol Masculino

Outra atração envolveu o pessoal do 3X3 FCB que contou com 23 equipes disputando três categorias: adulto masculino e feminino e sub 18 masculino. Na categoria sub 18 representando Mafra os Atletas Anderson Luiz Sabatke, João Pedro Ferreira, Lucas Correa e Yuri Gabriel Rudnik do time Tropa Mafra, disputaram com 6 equipes, saindo na primeira fase.

Segundo o técnico Plácido Gaissler Filho “Quem planta…colhe”. “Isso é fruto que já está sendo produzido por todo o trabalho e dedicação dos atletas, e eu tenho certeza que representaram muito bem o Basquetebol Mafrense. Agradecemos o apoio da Prefeitura Municipal de Mafra, que proporciona gratuitamente a Escolinha de Basquetebol Feminino com o apoio do Prefeito Emerson Maas. Com o nível apresentado nos jogos os atletas aguardam ansiosos uma Escolinha de Basquetebol Masculino. Foi uma experiência única e incrível para os atletas e seus familiares”.