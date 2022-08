Basquetebol feminino de Mafra jogou em Florianópolis e Criciúma pelo Campeonato Estadual Sub 15 e Sub 17

No último fim de semana as duas equipes de basquetebol feminino da ABAM Basquetebol Mafra/DME disputaram 3 jogos válidos pelo Campeonato Estadual. No sábado, dia 6, a equipe Sub 15, jogou no Ginásio Nedir Macedo, em Florianópolis, contra a equipe Dinâmica Basquete. A equipe mafrense fez um primeiro tempo brilhante. Fechou o primeiro quarto em 16 a 12 e o segundo quarto em 20 a 10, vencendo o lº tempo por 32 a 16. No terceiro quarto o técnico da equipe Mafrense fez algumas trocas e Mafra continuou na frente, vencendo por 12 a 11. No último quarto o técnico colocou todas as atletas para jogar, para dar uma melhor experiência a todas e este terminou empatado em 16 a 16. Final do jogo: ABAM Mafra vence Dinâmica Basquete (Florianópolis) por 60 a 43.

A jogadora Maria Joana Pereira foi a cestinha de partida com 25 pontos. A pivô destacou-se por pegar a maioria dos rebotes, tanto na defesa como no ataque. Além de rápida na transição da defesa para o ataque, seja conduzindo a bola ou através de passes longos, ela finaliza as jogadas com tranquilidade, aproveitando a sua estatura e impulsão.

Dificuldade contra Criciúma

No domingo, dia 7, a equipe Sub 15 jogou em Criciúma contra a Sociedade Recreativa Mampituba/FME/Criciúma. O jogo foi realizado no ginásio da SATC. Jogando contra a melhor equipe do Campeonato, segundo o Prof Plácido, “provável campeão”, a equipe mafrene encontrou muita dificuldade e acabou perdendo por 81 a 19.

Maria Joana foi novamente a cestinha da equipe, com 10 pontos. A ABAM contou ainda com as seguintes jogadoras: Maria Eduarda de Andrade, Kauane Augustin, Letícia dos Santos Pisck, Estela Koene, Gabriela Huren, Giovanna Iunszkovski, Bianca Gruber, Letícia Lorena e Ana Carolini dos Anjos Sebode.