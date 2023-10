Basquetebol feminino e Badminton masculino de Mafra estão na etapa estadual da Olesc

Atletas do município de Mafra estão participando, em Florianópolis, da fase estadual da 22ª OLESC – Olimpíada Estudantil Catarinense 2023. Este ano Mafra está disputando medalhas no basquetebol feminino e Badminton masculino. Os jogos acontecem de 25 de setembro a 3 de outubro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No Badminton, o atleta Davi Arten de Mafra, enfrentará adversários representantes dos municípios de Ascurra, Blumenau, Caçador, Curitibanos, Florianópolis, Ibirama, Iomerê, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba e Vargem.

No Basquetebol feminino Mafra disputará pela chave B, com as equipes de São Miguel do Oeste, Joinville e Rio do Sul.

O Executivo Municipal apoia por meio do Departamento de Esportes, a participação dos atletas do Basquetebol e do Badminton.