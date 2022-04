Basquetebol feminino sub-15 e sub-17 de Mafra estreiam no Campeonato Estadual

Após dois anos sem treinar, em virtude da pandemia da Covid-19, equipes mafrenses voltam ao cenário esportivo e competitivo do basquetebol catarinense

As equipes de basquetebol feminino da ABAM Basquetebol Mafra/DME estrearam no Campeonato Estadual na última semana. Dia 21, a categoria sub-15 jogou contra a ASBB/FMD/São Bento do Sul, no Ginásio Annes Gualberto na cidade da equipe adversária. A disputa foi acirrada finalizando empatada com placar de 28 x 28 o que levou o jogo para prorrogação com ASBB/FMD/São Bento do Sul vencendo pelo placar de 38 x28.

A cestinha do jogo foi a atleta de São Bento do Sul, Amanda Zeithammer, com 13 pontos. As de Mafra foram Tamyres Cristiane Karvat e Rafaela Maria Kuss, ambas com 8 pontos cada.

No dia 22, a equipe de Mafra voltou à quadra contra o time de Criciúma (S.R. Mampituba/SATC/FME/Criciúma) – vice-campeão sub-12 em 2019. Apesar de mostrar uma melhora significativa no desempenho em relação ao jogo anterior, ainda não foi suficiente para derrotar a forte equipe de Criciúma que venceu por 58 x 21.Neste dia o jogo aconteceu no Ginásio de Esportes da Escola de Educação Básica Santo Antônio.

O treinador Plácido Gaissler Filho lembrou que nove das atletas mafrenses fizeram parte da equipe de 2019 que conquistou o bronze (3º lugar) no estadual daquele ano. “Em 17 de março de 2020 paramos os treinos. Voltamos em outubro do ano passado com apenas cinco atletas. As demais estão retornando aos poucos. Agora temos 21 treinando, das 45 federadas”.Â

Sub-17Â

No dia 22 de abril, no Ginásio de Esportes da Escola de Educação Básica Santo Antônio, a equipe sub-17 de Mafra enfrentou a equipe de Criciúma que venceu a partida com o placar de 70 x 31, para Criciúma. O destaque da equipe mafrense foi a atleta Andressa Krol Deconto que marcou 10 pontos. A pivô Ellen Caroline Krol Deconto, contundiu-se no primeiro quarto e deixou a disputa. Durante a partida, as duas equipes fizeram marcação individual muito forte, prevalecendo o melhor nível técnico da equipe de Criciúma, que, segundo Plácido, “esta deve figurar entre as três primeiras colocadas ou até ser campeã, uma vez que seu elenco é composto de duas atletas que fizeram parte da seleção brasileira em 2019 e três da estadual no mesmo ano”.Â

Futuro

O treinador está tentando descobrir talentos nas escolas de Mafra e ajudar na formação de equipes das mesmas para disputarem eventos no município. Para tanto realiza um treino por semana de manhã e a tarde em oito escolas que se dispuseram a participar do projeto e onde há atletas interessadas em treinar. Plácido está indo à s escolas EEB Mário de Oliveira Goeldner, EEB Monteiro Lobato, EEB Tenente Ary Rauen, CEMMA, EEB Santo Antônio, EMEF São Lourenço, EEF Cristo Rei e EMEB Avencal São Sebastião. Ele reconhece o apoio que vem recebendo de pais, professores e da comunidade. “Agradeço à diretora do EEB Santo Antônio Angela Stoebl, por ceder as instalações da quadra esportiva com pintura renovada, à Maria de Lourdes Nizer da ABAM – Associação Beneficente de Amparo ao Menor – pela qual a equipe mafrense está partipando do Campeonato Estadual, a Paulo Rogério Alves Gaissler, Diretor do Departamento de Esportes de Rio Negro, que gentilmente cedeu os colchões para uso da equipe de Criciúma, à secretária municipal de educação, esporte e cultura, Jamine Henning, ao diretor de esportes Carlos Roberto da Silva e ao prefeito Emerson Maas por acreditar no potencial de nossas atletas”.

Conheça as atletas da ABAM Basquetebol Mafra/DME

Atletas Sub-15

– Ana Caroline dos Anjos Sebode;

– Estela Koene;

– Giovanna Iunszkovski;

– Letícia dos Santos Pisk;

– Lettycia Lorena;

– Maria Eduarda de Andrade;

– Maria Joana Pereira;

– Rafaela Maria Kuss;

– Thainara Levandoski dos Passos;

– Tamyres Cristiane Karvat;

– Kauane AugustinÂ

Atletas Sub-17

– Andressa Krol Deconto;

– Ariele Krol Deconto;

– Amanda Sperkoski Canha;

– Anna Maria Alves Moreira;

– Carla Eduarda dos Anjos Sebode;

– Eduarda Esther Sabatke;

– Emy Jargemboski

– Ellen Caroline Krol Deconto;

– Cibele Aparecida Koinatski;

– Maria Eduarda Fernandes;

– Maria Luiza Weck Grahl de Souza;