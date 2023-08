Basquetebol Mafrense participou da fase estadual dos Joguinhos Abertos

Mês de julho foi cheio de jogos para o Basquetebol Mafrense e para a AMAB-MAFRA. A Associação esteve de 20 a 29 de julho, nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, fase estadual, representando o município de Mafra. Os jogos foram muito disputados, com a equipe mafrense ficando na 8ª colocação no feminino e 7ª colocação no masculino, masculino (este que participou novamente depois de muitos anos fora desta competição).

Os técnicos e dirigentes consideraram a colocação da AMAB: “foi uma excelente colocação visto que  ficamos à frente de muitas equipes inclusive de equipes renomadas e tradicionais do basquetebol catarinense. É Mafra sendo colocada novamente entre as melhores equipes do estado na modalidade”. Eles agradeceram aos patrocinadores, ao prefeito Emerson Maas, ao DME, na pessoa do diretor de esportes Carlão, e à torcida, pelo apoio e suporte dado à   equipe.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Feminino

O time feminino foi representado pelas atletas Andressa Krol Deconto, Ariele Krol Deconto, Bianca Gruber, Estela Koene, Gabriela Huren, Maria Eduarda de Andrade, Maria Luiza Weck Grahl de Souza e o técnico Plácido Gaissler Filho.

Masculino

O time Masculino foi representado pelos atletas Bruno Gruber, Emmanuel Rocha, Kaik José Rudnik, Kauã Felipe Viertel Burigo, Miqueias Tomaz da Silva, Rafael Paz Sandler, Romeu Claudio dos Santos Pacheco, Yuri Gabriel Rudnik, Wagner Luiz Witt e o técnico Sergio Luis Nunes.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Além dos campeonatos estaduais, a próxima competição será a OLESC, de 17 a 20/08, em Blumenau.