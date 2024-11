BAT Brasil inaugura centro de pesquisas em Mafra

BAT AgriTech Centre desenvolve tecnologias e soluções voltadas ao Agro para alavancar a produtividade cada vez mais sustentável

A BAT Brasil inaugurou, em Mafra, o novo Centro de Pesquisas em Tecnologias do Agro, o BAT AgriTech Centre. O evento de inauguração recebeu lideranças políticas, entidades do setor e autoridades como o prefeito de Mafra, Emerson Maas e o Gerente Regional da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC (EPAGRI), Getúlio Tadeu Tonet, representando o Governo do Estado de Santa Catarina, além de colaboradores e executivos da companhia.

A inauguração do centro tecnológico simboliza uma cultura de investimento em pesquisa e inovação que há quase quatro décadas gera soluções para o agronegócio. Com um parque tecnológico completo, o AgriTech Centre desenvolve atividades que vão desde a semente à cura do tabaco, por meio de um processo sólido e baseado em ciência, pessoas e tecnologia de ponta.

“A BAT Brasil atua em mais de 370 municípios, produzindo mais de 130 milhões de quilos de tabaco por safra. Esse trabalho é sustentado pelo setor de pesquisa agrícola e pela difusão de tecnologias, que garantem o mais avançado pacote tecnológico para a produção. Nos últimos 10 anos, conseguimos aumentar a produtividade em mais de 50%, o que elevou a rentabilidade e a qualidade de vida das famílias produtoras”, explica Maurício Cantisani, diretor global de Pesquisa e Desenvolvimento e Produção de Tabaco da BAT Brasil na América do Sul.

A presença da companhia na região é estratégica para o desenvolvimento local e o fortalecimento da economia como um todo, gerando empregos e contribuindo com a arrecadação de impostos em todas as esferas. Com um investimento de mais de 60 milhões de reais e tecnologias desenvolvidas internamente e em parceria com universidades e pesquisadores renomados, o centro ocupa uma fazenda de 189 hectares, abrigando o maior programa de melhoramento genético e de desenvolvimento de tecnologias dedicadas à cultura do tabaco no mundo.

Presente na solenidade, o Gerente Regional da Epagri, Getúlio Tadeu Tonet, ressaltou a importância do setor de tabaco e da BAT Brasil para a região. “Eu falo da importância da BAT, porque hoje nós temos um Planalto Norte de mais de 40 mil hectares de tabaco plantado, e isso gira um valor bruto de R$ 2,5 bilhões. Essa renda está no produtor, fica na região e se desenvolve em toda parte econômica do Planalto Norte”, afirmou.

O prefeito de Mafra, Emerson Maas, também destacou a relevância do investimento para a cidade e para o setor produtivo. “Agradecemos a BAT por escolher nossa cidade para trazer esse investimento, um dos maiores centros tecnológicos do agronegócio do mundo. E isso também não é por acaso, gostaria de enaltecer que Mafra já tem hoje o terceiro maior movimento econômico do agronegócio de Santa Catarina e um dos grandes responsáveis por esse índice é a produção de tabaco”, disse Maas.

Do Brasil para o mundo

O BAT AgriTech Centre também acomoda a unidade de industrialização de sementes, que atualmente é responsável por preparar e exportar sementes para o Brasil e mais de 11 países, como Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, Fiji, Vietnã, Croácia, México, Chile e Kenya. Os resultados desse investimento são as melhores sementes oferecidas a todos os produtores destas nações e os produtores do sistema integrado da BAT.

Presente em todo o Brasil, a BAT tem mais de 5 mil colaboradores diretos e gera milhares de empregos indiretos, contribuindo com o desenvolvimento das regiões onde está presente, assim como em Santa Catarina e em toda a região Sul do país.

Fotos: Divulgação BAT Brasil