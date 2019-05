Baú de Histórias apresenta espetáculo Maracá na escola São Lourenço

Compartilhar no Facebook

A EMEF São Lourenço, em Mafra, recebeu na última semana a apresentação do espetáculo “Maracá”, encenado por Josiane Geroldi, de Chapecó, para uma plateia de 332 estudantes e professores. Essa foi a 2ª edição do projeto Baú de Histórias, do SESC, que tem como objetivo disseminar a arte da contação de histórias por Santa Catarina, incentivando o hábito da leitura em crianças e jovens.

O projeto propõe a circulação estadual de espetáculos de contação de histórias, que são selecionadas por meio de curadoria, pautada na qualidade da encenação e relevância literária da proposta. Dirigido ao público jovem e infantil, o projeto é uma ação em prol do incentivo à leitura, da valorização do contador de histórias como profissional reconhecido e da difusão da literatura.

Essa é a segunda edição, de um total de quatro, do projeto Baú de Histórias em Mafra. A primeira aconteceu no CEM Beija Flor, com o espetáculo “Quedelhe o Boi” e envolveu cerca de 400 crianças das escolas Beija Flor, Amola Flecha, Colônia Ruthes e Vila Olsen, da rede municipal de ensino de Mafra.

MARACÁ

O espetáculo Maracá conta a história de uma menina e um pé de cabaça encantada, que vira casa de passarinho, cuia de chimarrão, instrumento musical, berimbau, esconderijo e belo embornal. O encanto de toda cabaça é a vontade de explodir e espalhar o seu canto por aí.