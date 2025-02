Bazar da Capela Sagrada Família terá peças a R$ 1 neste sábado (15)

Está agendado para este sábado, dia 15 de fevereiro, das 8h às 16h, o Grande Bazar Beneficente de Roupas e Calçados da Igreja Sagrada Família, a ser realizado em seu salão, localizado na “descida do Bradesco” em Mafra.

O evento beneficente contará com roupas e calçados, ao preço único de R$ 1,00 a peça, bem como artigos em geral a preços populares. Estarão à disposição da população peças de roupas estação verão e inverno das mais variadas marcas, além de calçados, móveis, utensílios e artigos em geral.

Para maior comodidade dos frequentadores, serão aceitos como meios de pagamento dinheiro, PIX e cartões (débito e crédito).

Além do bazar beneficente, durante o dia também ocorrerá uma ação entre amigos com sorteio ao final do evento. Toda renda do evento será revertido para a reforma e melhorias da capela para melhor comodidade e atrativo para a comunidade em geral.

Prestigie e colabore!

Grande Bazar Beneficente da Capela Sagrada Família

Data: 15 de fevereiro (sábado)

Horário: 8h às 16h

Local: Salão da Igreja Sagrada Família (descida do Bradesco)