O “Bazar dos Dois Reais” em Mafra continua neste sábado e domingo sem fechar para o almoço. O horário será das 08h às 17h, com reposição diária do estoque para evitar aglomerações. Até o dia 8 de junho será possível economizar e ainda colaborar com as ações solidárias do projeto Circo Social.

São inúmeras opções de roupas, calçados e artigos em geral com o preço único de R$ 2,00 a peça. Também haverá várias opções de móveis e eletrodomésticos com preços imperdíveis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

LOCAL

O bazar é realizado na sede do Circo Social, localizada na Rua São João, nº 178, Centro I Baixada, a 100 metros do Detran e Delegacia Regional de Mafra.

SEGURANÇA

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O bazar seguirá todos os protocolos de segurança contra o coronavírus, seguindo orientações do Decreto municipal atual. Entre as medidas de segurança está a disponibilização de álcool em gel no ambiente e a aferição da temperatura dos presentes.

Compareça e economize! A renda do bazar será destinada às ações beneficentes do setor social do Circo Social, que são realizadas em Rio Negro e Mafra beneficiando famílias em fase de vulnerabilidade social devido à pandemia.

FOTOS DE ALGUNS PRODUTOS DISPONÍVEIS