Bela Vista do Sul recebe neste domingo jogos pelo municipal de futebol

O estádio Gerson André Roeder, pertencente ao Vasco da Gama, de Bela Vista do Sul, estará movimentado neste final de semana, com a realização da quinta rodada da fase classificatória do Campeonato Municipal de Futebol de Mafra, da Série A.

A competi̤̣o ̩ uma promo̤̣o da Prefeitura Municipal, atrav̩s da Secretaria Municipal de Educa̤̣o, Esporte e Cultura, sob a coordena̤̣o t̩cnica da equipe do Departamento Municipal de Esportes РDME.

Destaque desta rodada o confronto entre Santa Cruz e Torino, representantes da localidade da Vila Peschel, brigam por classificação na chave A.

O Torino realizou três partidas e soma seis pontos, duas vitórias e uma derrota, ocupando a vice-liderança da chave. O líder é o Coeio FC, com 100% de aproveitamento, vencendo as duas partidas realizadas.

O Santa Cruz está invicto, com quatro pontos ganhos, uma vitória e um empate e tem um jogo a menos que o Torino, que já realizou três partidas, onde em caso de vitória elimina o adversário.

O Torino realiza seu último jogo nesta fase classificatória e vencendo, chega aos nove pontos e tira qualquer chance de classificação do Santa Cruz, podendo chegar ao máximo aos sete pontos.

1º Jogo

No primeiro jogo da manhã a invicta MEC/Posto Malllon, quatro pontos na chave B, enfrenta o Bar da Dora, que ocupa a lanterna. O Bar da Dora perdeu as duas partidas realizadas, sofrendo duas goleadas, levando 14 gols e não marcou nenhum.

Na partida de fundo, um jogo de suma importância para a equipe do Vasco da Gama, ainda não pontuou e amarga a lanterna da chave A.

O Vasco da Gama jogando em seus domínios, enfrenta o líder Coeio FC, vencera seus dois jogos e mais uma vitória encaminha sua classificação às semifinais, com uma rodada de antecedência.

O Vasco da Gama precisa vencer, para fugir desta incômoda posição da chave e chegar na última rodada contra o Milionários do Butiá dos Tabordas, com vantagem para brigar, para não cair para a Série B em 2023.

PROGRAMAÇÃO – É esperado um grande público para prestigiar esta importante rodada, com a seguinte programação.

09h30min – Bar da Dora x MEC/Posto Mallon

13h30min – Santa Cruz x Torino

15h30min – Vasco da Gama x Coeio FC