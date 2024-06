Biblioteca de Mafra abre exposição “Origens: de Filha para Mãe”

A Biblioteca Pública de Mafra, Professora Alzira Maria do Valle abriu a exposição “Origens: de Filha para Mãe”, com 22 telas produzidas por Izabel Cristina Ribas Rodrigues, em homenagem à sua mãe, Eloyna Ribas Rodrigues. A exposição encerra no dia 19 de julho.

A autora explicou que a inspiração para sua coleção se deu pela percepção da importância de características que jamais podem ser desconsideradas na formação de nossa personalidade. “Reconhecer nossas origens, o lugar de onde viemos, valorizar quem foram nossos pais, avós, a maneira como falamos, nossos valores, cuidar com amor da cidade onde fomos criados e moramos”, foram inspirações para a criação da coleção de quadros “Origens: de filha para Mãe”.

Segundo a artista, seu trabalho foi norteado pela grande admiração pela mãe, professora e historiadora paranaense, Eloyna Ribas Rodrigues, “que me ensinou por meio de sua autenticidade, que nossa essência nos torna únicos e que a diferença entre um sujeito e outro são suas raízes personalíssimas e sua cultura”.

O estilo das telas

A coleção em óleo sobre tela, segue o estilo Fauvista de Henri Matisse, que proporciona ao artista ser espontâneo e instintivo no momento de realizar a pintura. Os desenhos desse estilo, quase instintivos, vão de encontro com a estética realista e que buscava a perfeição verificada no século XIX. Apesar de não obedecer um padrão de cópia da realidade, o Fauvismo oferece ao espectador uma leitura real do que se quer comunicar.

A homenageada

Eloyna Ribas Rodrigues nasceu na localidade do Horizonte, Campos de Palmas/PR, em 25 de Julho de 1934. Professora Aposentada de História do Estado do Paraná. 1ª Professora Mulher das Faculdades de Palmas/PR (1968 até 2010). Membro fundador da Academia Palmense de Letras/APA. Ativa socialmente, colabora com diversas revistas, jornais e é fonte viva de informações. Mora em Palmas/PR desde o seu nascimento. Está hoje com 89 anos e é palestrante e contribui sobremaneira com a história oral do Paraná e Santa Catarina (Guerra do Contestado entre outros), recebendo em sua casa de janelas azuis, inúmeros jornalistas, universitários, pesquisadores de todo País para relatar fatos históricos e confirmar relatos sobre a história das regiões.