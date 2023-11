Biblioteca de Mafra reabre com a presença de amigos e estudantes

Compartilhar no Facebook

A tarde de segunda-feira, dia 20, foi marcada por um  momento de extrema alegria para os amantes da literatura e da cultura, com a  reabertura, após meses fechada para reforma, da Biblioteca Pública Municipal “Professora Alzira Maria do Valle”. A ocasião contou com a presença de cerca de 400 pessoas entre estudantes, amigos e amantes dos livros, costumeiros frequentadores.

A vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira disse ser de imensa alegria esse  momento de reinauguração da Biblioteca,  pois, para ela, “é lastimável e inimaginável ver uma cidade sem sua biblioteca pública, com crianças, estudantes  e adolescentes sem ter um lugar com acesso à literatura e livros técnicos para pesquisas, leituras e entretenimentos. Se contar ninguém acredita!”. Ela destacou a atuação do diretor e da equipe da Cultura, por trazer novamente  biblioteca para a sua população.

Celina destacou o acervo que a biblioteca pública possui, com cerca de 13 mil títulos. “É impressionante o acervo que temos neste espaço. As obras que temos aqui são maravilhosas, com coleções clássicas de autores nacionais e internacionais. Aqui tem obras que vocês não imaginam, de deixar a gente impressionada”, declarou.

Desafios superados

O diretor de Cultura, Ernani Antonio Kvitschal Neto agradeceu aos presentes pelo apoio à Biblioteca Pública de Mafra. Ele explicou sobre os problemas enfrentados pelo prédio, que sofria com infiltração, que estavam  afetando livros e mobiliário. “Enfrentamos um  desafio muito grande para oferecer novamente à população esse espaço de cultura e de saber, por considerarmos essa uma prioridade”, declarou, dizendo estar muito feliz em ver a casa aberta novamente e cheia de leitores. “Estamos buscando ter um acervo de qualidade, uma estrutura funcional para atender a comunidade”, declarou, anunciando que está em tratativas com  o governo do Estado para o envio de novos livros, didáticos e outros.  Ernani agradeceu a gestão por valorizar a cultura e assumir a reforma da biblioteca pública.

Reformas e  espaços renovados

A Biblioteca recebeu reformas no telhado, nas calhas, no sistema elétrico, na iluminação e na pintura. Após reabertura,  atenderá das 8 às 12 e das 13h30 às 17 horas. Reabriu com algumas novidades como um espaço dedicado aos escritores mafrenses, sala  com utensílios antigos que contam a história das comunicações, incluindo os livros e ainda um novo espaço para leitura.

Na abertura houve o momento de contação de Histórias, com o conto  “Menina Bonita do Laço de Fita”, pela professora Morjana, que abordou a questão da “Consciência Negra”. Houve ainda distribuição de pipoca aos frequentadores e a presença do palhaço Paraguaio.

Carteirinha da biblioteca

O acervo da biblioteca de Mafra conta atualmente com cerca de 13 mil títulos dispostos à disposição da população, para leitura no local ou para retirada. Quem deseja renovar ou fazer a carteira de  empréstimo basta apresentar comprovante de residência atualizado, documento com foto e, no caso de menores, autorização dos pais.