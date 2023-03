Biblioteca de Mafra recebe alunos do projeto Jovens Empreendedores

Cerca de 20 alunos do CEIEE – Jovens Empreendedores, do Colégio Barão de Antonina de Mafra visitaram, na última semana, as instalações da Biblioteca Municipal Professora Alzira Maria do Valle. Acompanhados da profissional Bernadete, eles tiveram contato com as diversas coleções e edições existentes à disposição do público e também fizeram carteirinhas novas para a retirada de livros.

Os alunos foram recepcionados pelo diretor de Cultura, Ernani Kvitschal Neto, pela funcionária da Biblioteca, Jucimara e pela estagiária Ana. O objetivo da visita foi ampliar os conhecimentos dos alunos, despertando neles o interesse pelos livros e pela leitura.