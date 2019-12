Biblioteca Pública de Mafra realiza encontro de leitores

1 de 7

A Biblioteca Pública Municipal de Mafra “Alzira Maria do Valle” realizou na última semana o Encontro de Leitores. O evento, que contou com o apoio do Departamento de Cultura, foi uma realização da funcionária Joselita do Rocio Nizer, com auxílio do funcionário Gerson Weinert.

No evento, o leitor Jorge Luis Kleine fez um comparativo entre o mundo virtual e a leitura de livros, ressaltando que “ao estar na internet, a pessoa perde a noção do tempo, diminui a capacidade de concentração, imaginação e de análise e, por outro lado, a leitura de um livro, além de ser prazerosa, proporciona enriquecimento do vocabulário, dinamiza o raciocínio e a interpretação”. Na mesma ocasião, a leitora Melissa Gabardo interpretou a música “Catedral” e, na sequencia, os funcionários fizeram duas dinâmicas: dança circular com a música “What a Wonderful World” e a outra sobre “Povo que tinha um jeito diferente de se cumprimentar”.

O objetivo foi valorizar os leitores que frequentam a Biblioteca de Mafra e que mantém o hábito da leitura. A diretora de Cultura de Mafra, Eliane Villa Lobos Strapasson, considerou o Café Natalino como muito importante. “Foi um evento muito agradável e com um significado muito especial de celebração do Natal”, declarou.