Biblioteca Pública Municipal de Mafra expõe desenhos sobre Semana do Livro

Na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, a Biblioteca Pública Municipal Prof.ª Alzira Maria do Valle expôs desenhos feitos por alunos do Jardim II, do Centro de Educação Municipal Infantil Anjo da Guarda.

Em agradecimento pela participação, a funcionária da Biblioteca, professora Joselita Nizer visitou a escola Anjo da Guarda, na última sexta-feira, 8, e entregou algumas lembranças às crianças e professoras. Ela também fez o sorteio de três kits de livros entre os alunos.

A visita teve por objetivo retribuir o trabalho realizado pelos alunos das professoras Maria Célia e Ana Cláudia de Lima.