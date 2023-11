Binário da Vila Nova conta com dois redutores de velocidade

Os moradores da Vila Nova e os motoristas que circulam pelo bairro devem ficar atentos, pois foi concluída mais uma obra no binário. Foram instalados dois redutores de velocidade (faixas elevadas), na rua Ben. Estanislau Maieski, sendo um próximo ao CEDUP, e outro mais à frente próximo à Tec Mecânica.

De acordo com o prefeito Emerson Maas, esta era uma reivindicação da comunidade local, e foram instaladas para garantir a segurança, devido ao fluxo alto de veículos a à velocidade dos  automóveis. Além do redutores, foi realizada pintura horizontal (faixas) e vertical com placas de sinalização.

Segunda fase

Obras de pavimentação em CBUQ, drenagem e sinalização  nas ruas do Binário Vila Nova II (Av. Das Torres, Rua Fernando Kuchler e Rua José Frisch) e da Rua Servidor Ernesto Martins fazem parte da segunda fase do binário. “Já foi licitado e no início do ano que vem começam as obras, melhorando o fluxo de veículos e a qualidade de vida dos moradores da Vila Nova”, concluiu o prefeito.