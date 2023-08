Binário do Jardim América em fase de conclusão

Obra contempla 951 metros de extensão, entre as ruas Ovande do Amaral e Bento Manuel de Lima

Em 1º de junho do ano passado o prefeito Emerson Maas anunciava a execução de obra de pavimentação para implantação de binário no Bairro Jardim América. E nesta terça-feira, 1º de agosto, o asfaltamento da Av. Cel. José Severiano Maia foi finalizado, totalizando 88% das obras concluídas, restando apenas demarcação da sinalização e construção de calçadas.

O binário do Jardim América, abrange a Avenida Cel. José Severiano Maia e a Rua João Maria do Valle (já finalizada). A obra contempla 951 metros de extensão, entre as ruas Ovande do Amaral e Bento Manuel de Lima.

Facilidades no ir e vir

O prefeito considera o binário de grande relevância para o comércio local, além de favorecer a organização do trânsito, facilitar o acesso às escolas do bairro, UPA e residências. “Durante um longo período, o Jardim América foi negligenciado, mesmo sendo um bairro com enorme potencial de crescimento. Com a implementação deste novo binário, aproximadamente 4500 moradores serão beneficiados”, ressaltou Maas.

Acessibilidade

O binário do Jardim América prevê a implantação de calçadas regulares e com piso podotátil (desenvolvidos com saliências em relevo) contribuindo para a acessibilidade e segurança dos pedestres do bairro.