Binário do Jardim América está em funcionamento

Atenção à sinalização e às mudanças de sentido das vias principais do binário

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Já está em funcionamento o binário do Jardim América. Nesta semana a Prefeitura de Mafra irá finalizar os trabalhos de sinalização horizontal (pintura nas vias) e vertical (placas), restando apenas a conclusão das calçadas.

A rua João Maria do Vale (iniciando no entroncamento das ruas Tenente Geronazo e Dr. Ovande F. do Amaral – próximo ao viaduto da BR-116) agora passou a ter sentido único – centro/bairro – até a rua Bento Manoel de Lima. Com esta alteração, muda o sentido da Av. Cel. José Severiano Maia, que passa a servir de acesso bairro/centro.

Com essas alterações, o departamento de trânsito da Prefeitura de Mafra solicita aos motoristas que fiquem atentos às sinalizações, e também às vias transversais, uma vez que as adequações visam contribuir para a melhor fluência do trânsito no bairro.