Boa Vista SCPC aumenta prazo de exibição de débitos em Riomafra

Neste período os credores trerão seu nome no SCPC, 45 dias após o envio de comunicação do débito. O intuito seria proporcionar um período maior de negociação dos débitos entre consumidores e credores frente à crise financeira ocasionada pelo atual momento

Com a pandemia do Covid-19, a Boa Vista SCPC – solução disponibilizada pela ACI de Mafra aos seus associados – passou a exibir os registros de débitos em seus bancos de dados apenas 45 dias após a data de envio do comunicado ao devedor. O intuito seria proporcionar um período maior de negociação dos débitos entre consumidores e credores frente à crise financeira ocasionada pelo atual momento.

Com o término da medida em 17 de julho, foi restabelecido gradualmente o prazo de exibição destes débitos e até o dia 10 de agosto deve atingir o prazo de 25 dias. Veja como ficou as novas datas e prazos delimitados:

A partir de 20/07: prazo de exibição caiu para 40 dias

A partir de 27/07: caiu para 35 dias

A partir de 03/08: caiu para 30 dias

A partir de 10/08: cai para 25 dias

A partir de 17 de agosto o prazo retorna normalmente, como previsto antes do início da pandemia. Para as empresas associadas da ACI de Mafra que utilizam a Boa Vista SCPC, o prazo será de até 10 dias.

A Boa Vista SCPC ressalta que “tal retorno gradual é essencial para que se proteja não somente os consumidores, mas também os próprios credores e bureaus de crédito de forma a alinhar expectativas e proporcionar um tratamento isonômico e de equidade entre os consumidores, ao mesmo tempo mantendo o poder de negativação ante ao número de projetos de lei que estão nos Congresso e Assembleias Estaduais”.