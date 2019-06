Bolo de 1200 pedaços foi servido aos alunos e professores para comemorar os 120 anos da Escola Paula Feres

Com mais de 900 alunos matriculados estudando desde o primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio, o Paula Feres, atendendo as comunidades da Vila Nova, Imbuial 1, Jardim Novo Horizonte, Faxinal, Vila Santa Terezinha, Campo da Lança, São Lourenço, Restinga, Rio Branco, entre outras

As comemora√ß√Ķes pelos 120 anos da Escola de Educa√ß√£o B√°sica Professora Maria Paula Feres continuam. Ap√≥s uma semana com diversas atividades alusivas a data, que culminou com um abra√ßo coletivo na unidade escolar, ontem foi servido aos alunos, professores e funcion√°rios o bolo de anivers√°rio com 1200 peda√ßos e mais de 4 m¬≤.

O anivers√°rio da escola mais antiga de Mafra foi no √ļltimo dia 5 (quarta-feira).

DEUTSCHE SCHULE VILA NOVA

A Escola Maria Paula Feres nasceu em 1899 na Vila Nova, quando o bairro ainda pertencia a Rio Negro. Na √©poca a escola tinha o nome de “Deutsche Schule Vila Nova” e era mantida pelo governo alem√£o. Somente em 1962, a escola passou a ser denominada “Escola Reunidas Professora Maria Paula Feres”.

Em 1977 foi transformada em “Escola B√°sica Professora Maria Paula Feres”, oferecendo ensino do pr√© √† 8¬™ s√©rie.

Em 1986, a escola passou a atender tamb√©m o 2¬ļ grau. Foi transferida da “Escolinha Velha” para a “Nova Escola”, devido ao crescimento da comunidade, embora ainda utilizassem as salas antigas.

Atualmente, denomina-se “Escola de Educa√ß√£o B√°sica Professora Maria Paula Feres” e oferece ensino do primeiro ano do ensino fundamental ao ensino m√©dio.