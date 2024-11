Bombeiro da Melhor Idade forma turma com idosos e deficientes visuais

O tão esperado “batismo” (banho de mangueira) pelos 40 formandos da 3ª edição do curso “Bombeiro da Melhor Idade” foi concretizado na tarde da última quinta-feira, 31, no quartel do Corpo de Bombeiros de Mafra.

Autoridades, bombeiros, amigos e familiares dos formandos prestigiaram a entrega dos certificados e a alegria daqueles que completaram as 40 horas de curso ministradas por bombeiros comunitários: deficientes visuais da AMADEV –  Associação Mafrense dos Deficientes Visuais – e idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis.

União de forças

A Secretaria de Assistência Social e Habitação, por meio do SCFV, em parceria com o Corpo de Bombeiros e Instituto de Bombeiros do Planalto Norte e o patrocínio do Sicoob Crediplanalto, proporcionaram a capacitação que habilita o participante a prevenir eventuais acidentes e também realizar um atendimento de primeiros socorros imediato em situações de sinistro nos lares ou em lugares onde se reúne socialmente. O diferencial desta terceira edição foi fazer um curso também voltado para o deficiente visual, a fim de incluí-lo no contexto da prevenção e da ação.

Reconhecimento

A secretária de assistência social e habitação, Daniele Kondlatsch, parabenizou a todos “que aceitaram o desafio” de realizar este curso. “Destaco o apoio e a força de vontade de vocês formandos, em aprender esta nova prática para as suas vidas”, disse. Representando os formandos, a presidente da AMADEV – Cleonice da Silva e Souza -, aproveitou o momento para falar dos obstáculos superados. “Tudo o que fazemos, após nossa perda de visão, é um grande desafio. A gente é cego, mas tem saúde e podemos caminhar. O tato é a nossa visão. Enxergamos com a alma”, concluiu, parabenizando os colegas e os realizadores.

O comandante da 4ª Companhia de Bombeiros Militar, Major Edmilson Duffeck, destacou a importância das parcerias na realização do projeto, principalmente inovando com a participação da AMADEV. “Junto com o projeto, tivemos pela primeira vez pessoas com deficiência visual. Acredito que vocês tem vários obstáculos, mas não empecilhos. ‘O essencial é invisível aos olhos’. Você só pode ver realmente com o coração”, finalizou o major.

Em seguida, todos os formandos receberam o seu certificado de conclusão de curso, intitulado “Bombeiro da Melhor Idade”.