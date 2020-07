Bombeiros de Mafra promove a ‘Campanha Cobertor Solidário’

Entre os dias 20 de junho e 10 de agosto o Corpo de Bombeiros de Mafra está promovendo a ‘Campanha Cobertor Solidário’ para ajudar as pessoas e instituições carentes do município.

A campanha foi lançada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) nesta semana e acontece em parceria com o Instituto Geral de Perícias (IGP), Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Defesa Civil (DC), Secretaria do Estado do Desenvolvimento Social (SDS), Rede Laço de Incentivo ao Voluntariado.

As doações de cobertores, mantas ou edredons, novos ou usados, poderão ser feito no quartel dos Bombeiros. É orientado que o material doado seja acondicionado em sacolas plásticas e depositadas no local indicado seguindo todos as orientações de prevenção a Covid-19.

Após o encerramento da campanha as doações serão entregues para a Secretaria de Ação Social de Mafra que encaminhará os cobertores, mantas e edredons para aqueles que precisam.