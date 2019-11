Bombeiros realizam simulado de abandono de local na maternidade de Mafra

Dias 07 e 08 foram desencadeadas as ações do simulado, envolvendo um suposto incêndio no interior da maternidade, com acionamento de alarmes, Corpo de Bombeiros via 193, evacuação da edificação e demais atividades como transferência de pacientes a outros hospitais e o combate às chamas pela guarnição de serviço

Com o objetivo de estimular a cultura preventiva e desenvolver a habilidade da utilização prática dos sistemas preventivos contra incêndio e pânico, a Secretaria de Estado da Saúde e Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina realizaram em todos o estado simulados de incêndio em edificações de órgãos estaduais de saúde.

Em Mafra esta atividade foi desenvolvida na Maternidade D. Catarina Kuss. No decorrer da semana realizaram-se reuniões e treinamentos entre Bombeiros Militares e colaboradores da maternidade, onde foram definidas funções e o uso dos sistemas preventivos existentes.

Diante da análise do tempo-resposta e atuação dos profissionais tanto da Maternidade quanto do Corpo de Bombeiros, serão traçadas novas metas de treinamento e melhoria dos recursos em geral, visando minimizar prejuízos financeiros e a prevenção a vida, diante de uma ocorrência desta magnitude.