Boteco com Santo Fole será grande atração em Mafra

Prepare-se para uma noite de diversão e alegria, onde você poderá se desconectar do estresse cotidiano e simplesmente aproveitar o talento incomparável de Santo Fole.

Com seu carisma contagiante e sua capacidade de arrancar sorrisos de todos, esse show é uma experiência única que certamente ficará na memória dos espectadores. Não perca a chance de conferir o show do gaiteiro mais amado do Brasil.

BOTECO COM SANTO FOLE

Show de humor seguido de bailão. Um dos maiores dubladores cômicos do Brasil e Banda Santo Fole.

QUANDO: 21/09/2024 (sábado)

HORÁRIO: Abertura dos portões às 20h / Show de humor às 21h seguido do baile

LOCAL: Espaço ÁLAMOS – Alto de Mafra.

ANTECIPADOS ONLINE: www.ticketcenter.com.br

ANTECIPADOS INGRESSO FÍSICO: Inove Tintas em Mafra e Rio Negro.

ANTECIPADOS MESAS: Restaurante Álamos das 10h às 16h.

INFORMAÇÕES: (47) 99162-6305 / (47) 99986-2104

CONHEÇA E ACESSE: @santofole e o site www.santofole.com.br