BR-280 continua interditada em Mafra

A BR-280 continua interditada no trecho que liga a cidade de Mafra a Três Barras-SC, do km 179 ao km 220.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou a rodovia por causa de uma cratera que surgiu com as chuvas constantes dos últimos dias. Com a piora, houve a decisão de interditar a rodovia para a segurança de todos.

Não há previsão para a liberação. A orientação é que os motoristas que precisam seguir viagem em direção ao Oeste desviem pelo km 60 da BR-116, podendo assim utilizar a SC-477 na cidade de Major Vieira, saindo na BR-280 em Canoinhas.

Motoristas que desejam seguir sentido litoral devem, na BR-280 em Canoinhas, acessar a SC-477 em Major Vieira, saindo no km 60 da BR-116.

No km 12 da BR-116/SC, em Mafra, o trevo de acesso a BR-280 também está interditado por solicitação da PRF.

