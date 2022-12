Bridgestone Bandag celebra 25 anos de operação em Mafra

A Bridgestone Bandag, dedicada a pesquisa, desenvolvimento e manufatura de bandas de rodagem, está comemorando 25 anos de atividades em Mafra, Santa Catarina. Inaugurada em 1997, para atender a demanda de mercados do Brasil e Mercosul, a unidade atualmente é responsável por mais de 200 empregos diretos e indiretos na região e já produziu, ao longo dos últimos 25 anos, mais de 126 mil toneladas de bandas de rodagem, o que representa mais de 10 milhões de pneus recapados no mercado.

A alta qualidade dos produtos e processos e o conceito de Ciclo de Vida Total do Pneu são os grandes diferenciais da Bridgestone Bandag. A companhia oferece soluções desde o início de operação, com os pneus novos, passando pelos serviços de manutenção para aumentar sua vida útil, incluindo as recapagens, que garantem sobrevida aos pneus, e a destinação ambientalmente correta a fim de preservar a natureza. Ao aumentar a longevidade dos pneus, a Bridgestone evita que milhões destes sejam jogados em aterros todos os anos. Além disso, a empresa destina todo o resíduo de borracha de suas fábricas a empresas que o utilizam como matéria-prima. Em mais de 60 anos de história, a Bridgestone Bandag evitou que 300 milhões de pneus fossem descartados e economizou até 15 bilhões de litros de petróleo. Por ano, em todo o mundo, a Bandag reforma aproximadamente 10 milhões de carcaças, evitando que cerca de 500 mil toneladas de pneus se transformem em lixo.

“Celebramos 25 anos da unidade de Mafra (SC). Ao longo desse tempo produzimos bandas de rodagem que são comercializadas para todo o Brasil e Mercosul, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região. Neste tempo foram mais de 126 mil toneladas de bandas de rodagem, uma enorme contribuição ao meio ambiente” diz Osmar Tiburske, Gerente Senior Industrial da Bridgestone Bandag, em Mafra SC.

Referência em segurança de trabalho, a unidade também comemora nove anos sem acidentes de trabalho com afastamentos. O marco foi alcançado graças a implementação de uma Cultura de Segurança Proativa com a participação de todos os integrantes.

Ações que contribuem com a comunidade local também são constantes na planta. Em parceria com escolas públicas nos municípios onde a Bridgestone possui operação, a empresa promove frequentes esforços de conscientização sobre a segurança no trânsito voltada para crianças e adolescentes. Reforçando seu compromisso de servir à sociedade, a Bridgestone realizou campanhas de doação de agasalho, doações de máscaras e cestas básicas para ajudar no combate e minimizar os impactos da pandemia causada pela COVID-19 na cidade de Mafra e em Rio Negro-PR, cidade coirmã social.