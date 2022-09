Cadastramento para liberação do FGTS em relação granizo de maio abre dia 12

Compartilhar no Facebook

A Defesa Civil de Mafra informa que acontecerá no período de 12 a 23 de setembro, o cadastramento para as pessoas que tiveram suas casas atingidas pelas chuvas de granizo ocorrida no dia 29 de maio deste ano. O cadastro será feito na Defesa Civil, na rua Ben. Pedro Kuss – s/n, das 8 às 12 e das 13h30min às 17 horas.

Para o cadastro, o munícipe que possua FGTS retido e tenha interesse em saca-lo deve apresentar os seguintes documentos:

Comprovante de residência atual (3 últimos meses);

Carteira de Identidade;

Carteira de trabalho;

Foto ou comprovante de despesa com a ocorrência do granizo;

Dias e localidades para cadastramento

O cadastro somente será feito para os bairros que tiveram a ocorrência do granizo registrado na Defesa Civil, quais sejam:

Vila Ivete, Restinga, Centro I Baixada, Vila Nova, São Lourenço, Vila das Flores, Imbuial, Nossa Senhora Aparecida, Faxinal, Vila Formosa, Jardim América, Vila Solidariedade, Jardim Cristal, Vila Argentina, Centro II Alto De Mafra, Jardim Moinho, Amola Flecha, Jardim Novo Horizonte, Santa Filomena, Vila Ferroviária, Vista Alegre, Vila Grossel, São Lourenço e Butiá do Bráz.