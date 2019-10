Compartilhar no Facebook

No dia 10 de novembro será realizado o Café Colonial em prol do Abrigo de Cães Amigo Fiel. O evento será no Portal das Águas, na localidade de São Lourenço, em Mafra, e terá início às 14h30. Haverá sorteio de brindes.

Os ingressos estão à venda ao custo de R$ 40,00 na loja Rei do Pet (Rua Felipe Schmidt, 1027) e pelo WhatsApp (47) 99115-5011 (contato com Ellen).

O Abrigo de Cães Amigo Fiel atua em Mafra e cuida de aproximadamente 135 cachorros que foram resgatados pelos mais diversos motivos.