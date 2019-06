“Café com o diretor” abre canal direto entre alunos e gestor na escola São Lourenço

A última quarta-feira (19) começou diferente na EMEF São Lourenço em Mafra, quando o gestor da unidade, Kleverson Jorge, reuniu os alunos do 2º ano (1) para o “Café como diretor”. À tarde o encontro repetiu-se, desta vez com os alunos do 2º ano (2), totalizando 25 alunos em um dia que tiveram a oportunidade de conversar sobre a EMEF São Lourenço, esclarecendo dúvidas ou apresentando sugestões de alterações para melhorias na escola e no relacionamento entre eles.

O “Café com o diretor” tem por finalidade justamente permitir ao gestor – que é novo na escola, pois assumiu a função em fevereiro deste ano – conhecer melhor os alunos e se fazer conhecer, conversando ou trocando ideias que possam beneficiar mutuamente escola e alunos. “É como um canal aberto direto, sem interlocutores, incentivando a comunicação e participação”, explicou. O projeto também envolve os professores que começam a trabalhar, junto às turmas, questões variadas, desenvolvendo o interesse sobre temas relacionados ao dia a dia escolar.

Para Kleverson Jorge a primeira experiência foi muito boa, com momentos muito proveitosos, já surtindo resultados práticos. “Nesse primeiro encontro os alunos reclamaram muito sobre o parquinho da escola, que está desativado e já estamos analisando a melhor forma de atende-los”, explicou, destacando que essas conversas informais e tranquilas com os alunos possibilitam que o gestor e professores tenham uma visão semelhante ao das crianças.

O “Café com o diretor” deverá acontecer todas as quartas-feiras, até concluir o encontro com os 265 alunos da escola do 1º ao 9º ano.