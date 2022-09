Calendário vacinal para adolescentes é ampliado

Vacinas são Meningocócica ACWY para adolescentes de 11 a 14 anos e HPV agora para meninos a partir dos 9 anos

Está disponível nas ESFs de Mafra que possuem sala de vacinação, a vacina meningocócica ACWY para adolescentes não vacinados de 11 a 14 anos. A ampliação da vacina ACWY irá até o mês de junho de 2023. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina contra meningite está disponível no Calendário Nacional de Vacinação para adolescentes de 11 e 12 anos, mas até junho de 2023, adolescentes de 13 e 14 anos de idade também poderão se vacinar. A ampliação tem como objetivo reduzir o número de portadores da bactéria em nasofaringe.

HPV

Também foi ampliado o público da vacina HPV e, a partir deste mês, meninos de 9 a 14 anos poderão receber a vacina. A alteração é permanente e inclui meninos de 9 e 10 anos de idade. A mudança iguala a indicação da vacina para meninos e meninas, permitindo a vacinação contra HPV de qualquer pessoa entre os 9 e 14 anos de idade, independentemente do sexo. Para a imunização completa são necessárias duas doses com intervalo mínimo de seis meses. A vacina que protege contra o Papilomavírus Humano (HPV) causador de doenças como câncer do colo do útero, vulva, vagina, região anal, pênis e orofaringe.

Consulte a tabela

TIPO DE VACINA QUEM DEVE SER VACINADO PERÍODO Meningocócica ACWY Adolescentes de 11 e 12 anos Permanente Adolescentes de 13 e 14 anos Temporária até junho de 2023 HPV Meninos e meninas de 9 a 14 anos Permanente

Onde se vacinar em Mafra – 10 salas de vacina